“No sabemos cuál será la próxima carrera”: incertidumbre en el ciclismo por coronavirus

El colombiano Sebastián Henao, compañero de Chris Froome y Egan Bernal en el Ineos, habló tras la Vuelta a Rionegro, Antioquia, de la zozobra en ese deporte.

Todo porque la pandemia ha golpeado el ciclismo colombiano. Primero fue el positivo por coronavirus de Fernando Gaviria durante el Tour Emirates, hecho que fue confirmado por él mismo a través de redes sociales y que lo tuvo en cuarentena en Emiratos Árabes.

La situación que se ha manejado con completa reserva y ha influido en el retiro del equipo de importantes carreras como la París Niza.

Sergio Luis Henao, también compañero de Fernando Gaviria y de su primo Sebastián Henao en el UAE Team Emirates, se pronunció al respecto.

“Sé muy poco, el equipo es muy reservado, pero sí he chateado un par de veces con él. Solo le preguntaba, tampoco quería ser inoportuno, por el momento que están pasando. Le pregunté cómo estaba y me decía que estaba bien, que está tranquilo, que espera ya regresar pronto, entonces eso da un poquito de tranquilidad. Obviamente uno no se deja de preocupar porque se escuchan muchas cosas, que no es un virus letal, que solo ataca a la gente mayor de edad, pero esto es algo que nos compete a todos, el cuidado, que esto no se propague también hace parte de todos: niños, jóvenes, adultos”, dijo el ciclista.

Además, se refirió sobre el futuro del calendario ciclístico.

“Dicen que es muy probable que todo se cancele, incluso hasta llegar el Tour, no sé la verdad. ¡Como todo el mundo está ahora con zozobra, con preguntas con miedos! Creo que hay que tener paciencia tener los cuidado y tranquilidad”, pidió el exitoso deportista.

Y si en el Emiratos el sentimiento es de zozobra, en el Ineos el panorama no es muy diferente.

“Incertidumbre, hay incertidumbre porque no sabemos qué vaya a pasar, nos han dicho mantener calma y seguir entrenando, no sabemos cuál va a ser la próxima carrera, hemos visto que han cancelado todas. Ahora en Bélgica han cancelado todas las carreras, entonces no sabemos qué vaya a pasar, así que nada, estar en casa, entrenando lógicamente y cuidándonos a ver qué es lo que va a pasar”, dijo Sebastián.

Mientras se define el cronograma, los primos Henao no detienen su preparación por lo que a pesar de no tener competencias definidas continúan su riguroso entrenamiento en el oriente antioqueño.