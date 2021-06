“Bruto, pero decidido”: Egan Bernal recordó una locura que hizo en el Giro de Italia

Egan Bernal tuvo momentos curiosos en el Giro de Italia 2021 y uno de ellos fue cuando se quitó la chaqueta en la etapa 16 para cruzar la meta homenajeando la magia rosa.

“En los últimos tres kilómetros me di cuenta que iba a ganar y pensé que sería muy bonito llegar con la maglia rosa, pero por quitarme la chaqueta me podía caer y tirarme el Giro de Italia. Sin embargo, en el último kilómetro dije: ‘esta foto va a quedar para la historia, soy bruto, pero decidido y me voy a quitar la chaqueta’”, contó Egan Bernal sobre el curioso momento que vivió en la jornada reina del Giro de Italia.

El ciclista de 24 años dejó claro que “acá da risa, pero al mánager del Ineos no le hubiera dado risa si me caigo. Fue un momento complicado, pero iba con adrenalina y fue algo que quedó para siempre”.

Egan Bernal fue homenajeado en la Catedral de Sal de Zipaquirá, donde dedicó el triunfo en el Giro de Italia a todos los colombianos.