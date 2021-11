Camila Restrepo, una bicicrosista de clase mundial que quiere ganar los Juegos Panamericanos Junior

Con esfuerzo y dedicaci贸n, as铆 se forjan los grandes deportistas y Camila Restrepo sigue esta consigna al pie de la letra. De hecho, hace pocos d铆as ocup贸 la tercera y cuarta posici贸n en el Campeonato Sudamericano y Panamericano de BMX, que se realizaron en la ciudad de Lima, Per煤.

鈥淎h铆 (en Lima) reconfirm茅 que lo estoy haciendo bien. Me ha gustado el proceso de entrenamientos y de carreras que he tenido durante este a帽o鈥, coment贸 Restrepo en di谩logo con 鈥楥aracol Sports鈥.

Y todav铆a tiene un gran reto, pues antes de culminar este a帽o, quiere ganar los pr贸ximos Juegos Panamericanos Junior , que se realizar谩n a partir de este 25 de noviembre, en la ciudad de Cali.

鈥淒isput茅 el cupo con Sof铆a Cadavid, quien es la Campeona Nacional. La verdad, nunca dud茅 de mis capacidades y consegu铆 clasificarme鈥, y agreg贸 que 鈥渆l objetivo es ganar, pero no ser谩 f谩cil. Conozco a mis rivales y tengo claro que debo tener seguridad en lo que haga dentro de la pista para lograr mi meta鈥.

Saltando obst谩culos y cumpliendo sue帽os:

Camila Restrepo hizo sus primeros 鈥榩initos鈥 en el municipio de La Estrella, en Antioquia, cuando apenas ten铆a ocho a帽os.

鈥淵o empec茅 a practicar bicicr贸s porque mi hermano lo hac铆a. Entren谩bamos en una cancha debido a que all谩 no hab铆a una pista. Todos los de mi grupo eran hombres y m谩s grandes que yo鈥, se帽al贸.

A pesar de esto, Restrepo no se amilan贸 y a los trece a帽os gan贸 su primera carrera de BMX.

鈥淓ra un revuelto porque hab铆a competidores de todas la edades. Estaba completamente perdida, ya que no sab铆a cu谩l era mi manga o el carril por el cual ten铆a que partir. Pero la disfrut茅 y ah铆 gan茅 mi primer trofeo鈥, mencion贸.

Luego, en 2012, cuando ten铆a 13 a帽os recibi贸 su primera convocatoria para hacer parte de la Selecci贸n Colombia de bicicr贸s. Y no defraud贸, pues gan贸 la carrera de su categor铆a y tambi茅n cont贸 con el apoyo de grandes figuras de este deporte como Mariana Paj贸n, Carlos Ram铆rez y Carlos Oquendo.

鈥淔ui convocada para representar a Colombia en una competencia que se realiz贸 en Per煤. En ese entonces, estaban Mariana, Ram铆rez y Oquendo. Ellos son como los pap谩s de los pollitos. Aunque me sent铆a un poco nerviosa y era muy t铆mida, todos fueron muy amables y me ayudaron. Al final, las cosas fluyeron y gan茅鈥, asegur贸.

En 2018, Restrepo pas贸 a la categor铆a 茅lite, gan贸 su primer Campeonato Nacional y ocup贸 el tercer puesto en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, en Bolivia.

Sin embargo, a finales de ese a帽o sufri贸 una lesi贸n en su espalda, durante una competencia en Argentina, que termin贸 perjudicando su clasificaci贸n para los Juegos Ol铆mpico de Tokio.

鈥淓se d铆a qued茅 muy triste por estaba a punto de pasar a la persona que iba de primera y las piernas no me respondieron. Me ca铆, me lesion茅 y tuve que parar鈥, coment贸.

Para 2019, compiti贸 en su primera Copa Mundo de BMX y disput贸 sus primeros Juegos Nacionales. Sin embargo, esta etapa de su carrera deportiva estuvo marcada por un cambio de entrenador.

鈥淪iento que, cuando llegu茅 a la categor铆a 茅lite, se perdi贸 la comunicaci贸n y parte del trabajo que se hizo en los a帽os anteriores con mi exentrenador (C茅sar Acevedo). Tom茅 la decisi贸n de conseguir a otra persona y le avis茅鈥, afirm贸 Restrepo.

Entonces, la pandemia del Covid-19 termin贸 con su anhelo de clasificar a los Juegos Ol铆mpicos de Tokio y, adem谩s, lleg贸 a pensar en el retiro.

鈥淟a pandemia hizo que se cancelaran las competencias. Sin esos puntos, era imposible que se abriera otro cupo para ir a los Juegos Ol铆mpicos (鈥) El a帽o pasado fue muy duro para m铆. Pas茅 por una depresi贸n, me quer铆a retirar y no ten铆a ganas de saber nada acerca del bicicros鈥, se帽al贸.

No obstante, el 2021 fue un 鈥榬enacer鈥 para Restrepo, quien alcanz贸 el segundo puesto en una carrera de la Copa Mundo de BMX, que se llev贸 a cabo en Bogot谩.

Ahora, esta bicicrosista colombiana competir谩 en los Juegos Panamericanos Junior 2021 de Cali y tambi茅n tiene claro el objetivo de la pr贸xima temporada.

鈥淓n septiembre empieza la clasificaci贸n para Juegos Ol铆mpicos. Antes de esto, no quiero estar en muchas competencias nacionales porque no es necesario competir tan seguido para realizar una buena preparaci贸n. La idea s铆 es participar en carreras de otros pa铆ses, cada uno o dos meses, y de mayor nivel para exigirme m谩s鈥, concluy贸.