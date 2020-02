Cancelan Vuelta a Emiratos Árabes Unidos de ciclismo por presencia de coronavirus

Las dos últimas etapas previstas para este viernes y sábado fueron anuladas luego de conocerse que dos corredores italianos están infectados con el COVID-19.

El Consejo de Deportes de Abu Dabi declaró que "dos ciclistas italianos dieron positivo por el nuevo coronavirus".

Según el último balance, 650 personas han dado positivo por el nuevo coronavirus en Italia, el país más afectado en Europa, con 17 muertos contabilizados.

Los organizadores indicaron también que el resto de ciclistas iban a someterse a pruebas para ver si hay más infecciones en el pelotón.

"Es una pena que el UAE Tour haya sido anulado, pero la salud pública debe ponerse en primer lugar", señaló en Twitter el británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour, que regresó a la competición esta semana en Emiratos tras ocho meses lesionado.

It’s a shame that the #UAETour has been cancelled but public health must come first. We are all awaiting testing and will remain at the hotel until further notice. I hope those affected make a speedy recovery and there aren’t any further cases #coronavirus

— Chris Froome (@chrisfroome) February 27, 2020