Carlos Mario Oquendo aprovechó la pausa por la pandemia para emprender su propio negocio

Carlos Mario Oquendo diseñó el ‘TravelPad’ para que los ciclistas puedan viajar tranquilos y sin tener que preocuparse por los rayones o golpes que sufren las bicicletas durante los trayectos.

Le puede interesar:

“Las maletas no protegían la bicicleta como yo quería y me llegaban golpeadas”, aseguró Carlos Mario Oquendo, quien ahora no sufrirá cuando tenga que viajar a las competencias de BMX.

Por su parte, su colega y amiga Marina Pajón dejó claro que “ahora uno empaca la bici y puede regresar sin rayones y sin problemas”.

Publicidad

Lea también:

La ingeniosa creación del medallista olímpico ha tenido buena acogida entre los ciclistas y ya ha vendido 500 unidades. El producto ha sido comparado en países como Holanda, Francia y Australia.

Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.