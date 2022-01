Ciclista colombiano rifa un cordero para reunir fondos e ir a competir en Italia

En Colombia, es común que algunos deportistas no tengan los recursos suficientes para ir a otros países a competir en sus disciplinas. Igualmente, algunos de ellos, no cuentan con el apoyo de instituciones públicas o privadas para conseguir los fondos suficientes y poder representar a su nación en el extranjero. Este es el caso de Brayan Malaver, un joven ciclista que ha tenido que ingeniárselas para ir a Italia.

El corredor, de 20 años, nació en Cómbita, Boyacá -municipio reconocido por ser la cuna del campeón del Giro de Italia y Vuelta a España, Nairo Quintana- y actualmente se encuentra haciendo la rifa de un cordero, con el objetivo de reunir los recursos suficientes para costearse una visa italiana y una licencia de la Federación, para permanecer ocho meses en el país en mención, donde hará parte del equipo amateur 'Trevigiani Campana'.

El animal que será rifado, según le contó Brayan a 'Caracol Sports', es criado en la misma finca donde vive su familia. Esto lo ha venido haciendo desde hace un par de años, cuando salió por primera vez de su casa (a los 18 años) para competir en territorio europeo. Sin embargo, Malaver se sorprende por la difusión que ha tenido la dinámica este año, pues en ocasiones anteriores solamente le había podido vender las boletas a personas conocidas.

"Estamos rifando un cordero. La boleta cuesta 10.000 y se hará con la modalidad de la 'tapita', que es una tradición de Boyacá, que consiste en que cada uno de los participantes escogen una cerveza y el que tenga el número mayor en su tapa, es el que se queda con el animal", explicó el joven ciclista sobre la dinámica.

Los interesados en ayudar a Brayan Malaver, pueden contactarlo mediante su cuenta de Instagram (@brayan.malaver). La rifa se puede cancelar mediante la plataforma Nequi o por Daviplata. La rifa se hará el día 30 de enero, antes de que Brayan salga hacia Europa, a mediados de febrero.

¿Cómo ha sido el proceso de venta de las boletas?

"Acá en el pueblo no hemos podido vender tantas boletas porque a la gente se le hace un poco costosa la boleta. Hay gente que me compra, pero hay otros que me dicen que esa plata no la necesito, sino que simplemente me la voy a quedar".

¿El equipo en el que está no lo apoyó con los recursos para salir del país?

"Mi equipo no me puede pagar este tema de la visa ni de las licencias, porque ellos funcionan allá en Italia. Con ellos tengo el apoyo del alojamiento, la comida durante los ocho meses que voy a estar en este país".

¿Con qué organización ha estado cercano acá en Colombia?

"Estuve con la Fundación Esteban Chaves como juvenil, ellos me ayudaron a conseguir el equipo en Europa. Incluso, este año me han ayudado con la compra de algunas boletas, pero para ellos es muy complicado ayudarme con el tema de la visa".

¿En qué carreras va a participar en Italia y con qué equipo?

"Yo soy Sub-23 y desde este año estaré vinculado con el Trevigiani Campana. La carrera más importante en la que pienso participar es el Giro de Italia Sub-23. En las dos ediciones anteriores fui el mejor colombiano de la competición. Espero que este año pueda hacer una buena presentación para ser convocado en la Selección Colombia para el Tour de L'Avenir y estar en los Mundiales de Ruta".

¿Por qué buscar la salida en un equipo de Italia?

"Si en el país hubiera un equipo continental, yo creo que muchos de nosotros no tendríamos que salir de Colombia para buscar oportunidades en otros lados. Con un equipo colombiano las cosas serían más fáciles, pero es lo que hay. Separarse de la familia es muy duro, sumado a estar en otras costumbres, otro idioma. Afortunadamente, he aprendido muy bien italiano y me puedo defender".