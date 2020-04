¿Coqueteándole a la Vuelta a España? Nairo Quintana felicitó a la carrera que cumplió 85 años

El ciclista colombiano, campeón de la competencia en 2016, espera que la ronda ibérica se pueda disputar en 2020.

"Felicito a la Vuelta a España por su 85 cumpleaños, espero que cumpla muchos más y que este año se pueda realizar", señaló Nairo Quintana, quien de paso espera que su equipo, el Arkea, sea invitado a la competencia.

Más ciclistas felicitan a La Vuelta por su 85 cumpleaños

More riders are wishing a happy 85th birthday to La Vuelta! pic.twitter.com/L6kUTOOzhQ

— La Vuelta (en casa ) (@lavuelta) April 29, 2020