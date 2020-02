Daniela Atehortúa se coronó campeona de jóvenes del Tour de Dubái

La colombiana, de 20 años, finalizó cuarta en la general de la competencia 2.2. a 19 segundos de la campeona, la británica Lucy van der Haar.

Congratulations to Daniela Ahoyos riding for Colnago CM on winning the best Under 23 - White Jersey!

.

.

.#cycling #uciwomenscycling #dubai #procycling #onetowatch pic.twitter.com/W5CjXFhyCW

— Dubaiwomenstour (@dubaiwomenstour) February 20, 2020