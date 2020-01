Del azul al rojo: Nairo Quintana ya se estrenó el uniforme del Arkea

El equipo francés dio a conocer las primeras imágenes del ciclista colombiano con su nuevo maillot, el cual lucirá durante las próximas tres temporadas.

En las fotos del Arkea, Nairo Quintana aparece junto a las otras dos estrellas del equipo, los franceses Warren Barguil y Nacer Bouhanni.

Los colombianos Dayer Quintana, hermano de Nairo, y Winner Anacona también se estrenaron la camisa del Arkea.

2020, une histoire à écrire, en conservant notre fil rouge !

2020, una historia por escribir, conservando nuestros valores ⁰

2020 - a story to be written while staying true to our values pic.twitter.com/C8HIis0CNF

— Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) January 1, 2020