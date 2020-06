Egan Bernal confiesa en qué momento dijo “yo no soy bueno para ser ciclista”

France TV se le pegó a la rueda en las carreteras de Cundinamarca. Allí reveló su duda entre ser o no corredor.

“Hubo un momento en que no estuve seguro de que el ciclismo fuera lo mío, entonces decidí estudiar periodismo, hice un semestre de periodismo. En ese momento dije no más, no más ciclismo, yo no soy bueno para ser ciclista”, indicó.

El Tour de Francia 2020 será transmitido por el Canal Caracol, otra oportunidad para ver de qué está hecho el querido hijo de Zipaquirá.