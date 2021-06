Egan Bernal: “La clave para ganar el Giro de Italia fue nunca rendirme”

Egan Bernal regresó a Colombia para festejar con sus compatriotas el título del Giro de Italia, que logró el pasado 30 de mayo en Milán. El corredor del Ineos-Grenadiers habló con Noticias Caracol sobre su conquista y lo que viene para el segundo semestre.

¿Cada regreso a Colombia se vuelve más especial?

No me voy a acostumbrar nunca a esto. Es un motivo de felicidad y muchos nervios. Quería hacer algo especial y bonito para entregar la maglia rosa a los colombianos. No se podía algo como en 2019 por el tema COVID, pero no quería dejar pasar el momento porque no se gana una grande todos los días y es una emoción increíble.

¿Qué significa ser campeón del Giro de Italia?

El Giro de Italia casi que es mi carrera favorita, me hubiera gustado ganarlo antes que el Tour de Francia porque lo veía más cercano. Por una cosa y otra no podía porque me caía o algo pasaba. Ahora pude ir y lo gané tras un año complicado. Ya puse el nombre de Colombia en el trofeo, era una deuda que tenía conmigo mismo.

¿Cuál fue la clave para ganar el Giro de Italia?

La clave fue nunca rendirme moralmente, antes de la carrera y durante la carrera. Tuve el coraje de seguir luchando y ponerle la cara a los problemas que pasaron antes y durante el Giro de Italia.

¿Aprendió a disfrutar el dolor?

Diría que sí, en las etapas clave si uno quiere ganar hay que sufrir. El cuerpo dice no más por el dolor de piernas, pero si uno quiere marcar la diferencia hay que aprender a disfrutar el dolor. Son tres minutos a tope y el corazón se me va a querer salir, pero va a valer la pena.

¿Qué diferencia hay entre el Egan Bernal que ganó el Tour de Francia y el que se impuso en el Giro de Italia?

He pasado muchas cosas que no son normales para una persona de 24 años y me ayudaron a crecer en lo deportivo y lo personal. Uno nunca deja de aprender, han pasado dos años y he vividos cosas difíciles, pero siento que aprendí de ellas, me hicieron aterrizar y ver la vida diferente. Estar en lo más alto del ciclismo mundial, ningún colombiano había ganado el Tour de Francia y al otro año volver como favorito y no poder ni terminar. La presión personal que lleva esto es difícil y luego iniciar de nuevo aceptando lo que pasó porque iba con muchas expectativas. Además no pude regresar a Colombia por la pandemia y me tocó en Europa la recuperación de la espalda, estaba solo en el momento más complicado de mi vida y quería regresar al país. Esas experiencias lo hacen a uno valorar lo que más importa en la vida.

¿El Giro de Italia fue un reto para usted?

Esta carrera iba a ser muy importante, no pasaba nada en caso de no ganar porque venía de una lesión y no tenía presión del equipo, pero sí tenía presión personal. No sabía si iba a volver a ganar una carrera, fui negativo y no estaba disfrutando de la bicicleta por los problemas físicos. Obviamente al ganar me liberé, viví lo más alto, viví lo más bajo y otra vez estoy en lo más alto. Eso es la vida, enfrentar la crisis y salir adelante.

¿Qué tanto influye su familia en su vida?

Mis papás Son todo, mi motivación y mi norte. Ellos me marcaron con sus enseñanzas al ver las experiencias de ellos y cómo las enfrentaban. Verlos gestionar esas situaciones y sacar adelante una familia, ellos son mi inspiración, lo que me motiva para entrenar es mi familia, quiero que ellos se sientan orgullosos de mí.

¿La carretera de la vida pone a cada uno en su lugar?

Muchas veces uno de ciclista quiere ser el líder y todo para uno, que el equipo trabaje para mí y la carretera pone a cada uno en su lugar. Pero ya no me mato la cabeza, si hago las cosas bien, va a ser la vida y Dios el que me dé lo que merezco. Antes de exigir hay que poner la parte de uno, nadie regala nada. Para marcar la diferencia hay que trabajar duro y entrenar más que los otros 100 que quieren llegar al mismo lugar.

¿Qué viene para Egan Bernal en el segundo semestre de 2021?

Empezar a entrenar de nuevo, no he podido después del Giro de Italia, La próxima carrera espero que sea la Vuelta España y tengo que entrenar si quiero estar en un buen nivel. Además, quiero disfrutar en mi casa con mi familia y mi pequeña granja de animales.