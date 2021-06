Egan Bernal no estará en los Juegos Olímpicos: “No tengo la preparación ideal”

Egan Bernal no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio y se centrará en prepararse para disputar la Vuelta a España, competencia que se disputará del 14 de agosto al 5 de septiembre y se verá por la pantalla de Caracol Televisión.

“Lastimosamente no, pasé el COVID y voy tres semanas sin montar en bicicleta, así que no es la preparación ideal para unas olimpiadas tan duras como van a ser las de este año, sería quitarle el cupo a una persona que realmente lo merece, así que no voy a ir”, dijo Egan Bernal en entrevista con Noticias Caracol.

Egan Bernal, de 24 años, reveló que quiere “volver a Colombia y entrenar de nuevo. Mirar cómo estoy y creo que haría la Vuelta a España. Si estoy en buena forma y bien de salud intentaré la general”.

Egan Bernal, de 24 años, ganó el Giro de Italia 2021 y ya tenía el título del Tour de Francia 2019. Solo le falta consagrarse en la Vuelta a España para logar la Triple Corona del ciclismo.