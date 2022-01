Egan Bernal reveló cuál ha sido una de las rutas más duras que ha hecho en Colombia

Desde sus inicios en el ciclismo, Egan Bernal ha querido mostrarle a sus seguidores los duros entrenamientos que realiza. Los populares ‘apocalipsis’ han dejado, en más de una ocasión, con la ‘boca abierta’ a sus de sus seguidores.

Y es que, el cundinamarqués no tiene límites a la hora de subirse en una bicicleta y eso ha quedado demostrado con las exigentes preparaciones que realiza cada año.

Al respecto, Egan Bernal habló este martes sobre una de las rutas más duras que ha hecho a lo largo de su carrera. A la pregunta "‘¿qué rutas recomiendas en Colombia?’", el campeón del Giro dejó una respuesta que nadie esperaba.

“En Colombia hay muchas rutas por probar. Acá va una que me hice un día. Salí desde Mondoñedo (cerca a Bogotá) y me fui hasta Calarcá, Quindío. Fue una locura, hasta mi entrenador me regañó porque siempre fueron más de 9 horas en la bicicleta. Salí a las 8 de la mañana y cuando íbamos bajando de la Línea, ya estaba muy oscuro. Al siguiente día, nos devolvimos”, dijo el corredor colombiano.

Este recorrido consta de más de 250 kilómetros, una auténtica locura, sabiendo lo exigente que llega a ser el Alto de Línea, uno de los puertos más difíciles de nuestro país.