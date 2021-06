Egan Bernal reveló que sus padres "son mi inspiración, ellos me enseñaron a no rendirme”

Egan Bernal reveló que Germán Bernal y Flor Gómez, sus padres, le enseñaron a nunca rendirse y por eso son su mayor inspiración a la hora de montar en bicicleta.

“Gran parte de mi inspiración son mis papás, mucha gente sabe lo difícil que fue mi infancia y vivimos momentos complicados, pero el ejemplo que ellos me dieron de no rendirse y eso me marcó”, dijo Egan Bernal durante el homenaje que se le realizó en la Catedral de Sal de Zipaquirá tras su título del Giro de Italia.

Egan Bernal, de 24 años, contó que cuando era niño “mi papá no me dejaba bajar de la bicicleta en la subida y me regañaba”. Por eso no se rinde cuando tiene momentos difíciles.

El corredor cundinamarqués finalizó diciendo que sueña con ganar la Vuelta a España “para logar la Triple Corona”, pero dejó claro que en caso de no poder alcanzar esta meta, ya es feliz porque conquistó el Tour de Francia (2019) y el Giro de Italia (2021).