"Egan Bernal se encuentra consciente, al parecer sufrió la fractura de rótula y fémur"

"Están en las evaluaciones y valoraciones del caso. Él se encuentra consciente, pero al parecer Egan Bernal sufrió fractura de rótula y fémur", le dijo Xiomara Guerrero, exnovia del deportista y cercana a él, a 'Blu Radio' después del accidente que sufrió en Gachancipá y mientras realizaba un entrenamiento junto a compañeros del equipo de Ineos.

Egan Bernal sufrió un accidente mientras entrenaba en Gachancipá

Publicidad

Mientras tanto con el correr de las horas, también se conoció que el ciclista nacido en Zipaquirá ya se encontraría en cirugía, ante las consecuencias que dejó el hecho.

#Video A esta hora Xiomara Guerrero, representante de Egan Bernal confirma que el ciclista colombiano está estable.



No descarta fractura de rótula y fémur. Están a la espera del parte médico oficial #VocesySonidos pic.twitter.com/BIkVp5ebY6 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 24, 2022

Publicidad



Bernal se estrelló mientras iba en su bicicleta con un bus intermunicipal, que se encontraba parqueado en la vía y quedó tendido en el pavimento, sin en ningún momento perder el conocimiento.

Se conocieron más detalles del accidente de Egan Bernal en Gachancipá

Publicidad

"Simplemente fue un accidente, la idea no es echarle la culpa al deportista, ni tampoco al bus. Por el momento no sabemos qué fue lo que pasó. No nos hemos podido comunicar con Egan", agregó Guerrero, quien atendió a los medios en las afueras de la clínica de la Universidad de la Sabana.

Desde hace unos días, tanto Egan como otros corredores del equipo se habían dejado ver por hinchas y ciclistas aficionados en cercanías a Bogotá, convirtiéndose en toda una sensación.

Publicidad

Ahora y en medio de semejante acontecimiento, se espera un segundo parte oficial de Ineos sobre las decisiones médicas tomadas con Egan Bernal, quien tenía grandes expectativas para la temporada 2022.

#Deportes | No son buenas las noticias sobre las consecuencias del accidente de Egan Bernal. Estas fueron las declaraciones de Xiomara Guerrero, del staff del deportista >>> https://t.co/Ak782EDgOa pic.twitter.com/teA82L5ovC — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 24, 2022