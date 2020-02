Egan Bernal se recuperó de aparatosa caída y fue segundo en el campeonato nacional

A falta de unos 40 kilómetros para la meta, el campeón del Tour de Francia se fue al suelo. Afortunadamente pudo seguir y pelear por una medalla.

“Me sentí muy bien hasta que me caí. Después no estaba seguro de cómo estaba. Intentamos hacer la carrera fuerte para que (Iván) Sosa pudiera ganar, pero luego él se cayó. Al final hice segundo y en general me fue bien”, aseguró Egan Bernal, quien se quedó con la medalla de plata en Tunja.

Egan Bernal, de 23 años, fue superado por el antioqueño Sergio Higuita, quien vestirá la tricolor de campeón nacional durante el 2020 en las carreteras de Europa. El podio lo completó el cundinamarqués Daniel Martínez.