Egan Bernal ya se encuentra en Dubái para correr el Critérium del Giro de Italia

Egan Bernal no quiere tomarse vacaciones todavía. Hace unos días acompañó a Rigoberto Urán en su tradicional evento 'Giro de Rigo' y ahora, se encuentra en el Medio Oriente para participar en una exhibición ciclística, de la cual es la máxima figura invitada.

Se trata del Critérium del Giro de Italia que se realizará en el marco de Expo Dubái, uno de los eventos más importante de los Emiratos Árabes Unidos y que también tendrá su parte deportiva.

"El pabellón de Italia está realizando una carrera en conmemoración al Giro y ellos invitaron a los que participamos en esta gran vuelta este año", dijo Egan Bernal, quien es el actual campeón de la competencia.

Igualmente, el nacido en Zipaquirá dio el balance de su año en el ciclismo internacional: "Venía de un 2020 muy complicado por mi lesión en la espalda y volver a ganar una gran carrera me dio confianza. Después, pasé por el COVID que no me dejó preparar adecuadamente para la Vuelta a España. Toca volver con toda para el próximo año".

Finalmente, Egan Bernal tuvo una pequeña reunión con el presidente Iván Duque, quien le propuso realizar un espacio de integración con otros ciclistas para motivar la práctica del deporte en el país. El pedalista aceptó la petición.

El próximo sábado, el integrante del Ineos Grenadiers correrá el Critérium del Giro de Italia, dando final así a su temporada 2021.