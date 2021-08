Einer Rubio, el protagonista colombiano en la segunda etapa de la Vuelta a Polonia

El portugués Joao Almeida (Deceuninck Quick Step) se impuso este martes en la segunda etapa de la Vuelta a Polonia, disputada entre Zamosc y Przemysl con un recorrido de 200,8 kilómetros, y logró un triunfo que le permite vestirse con el maillot amarillo de líder.

Almeida (Caldas da Rainha, 23 años), campeón nacional contrarreloj, fue el más fuerte en la ultima subida hacia meta y logró imponerse con un tiempo de 4h.41.33 por delante del italiano Diego Ulissi (UAE Emirates) y del esloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious).

Un embajador de calidad será baja en la Vuelta a España 2021

Mientras tanto, el colombiano Einer Rubio, de Movistar, tuvo protagonismo en la fracción y de esa manera entró en la posición once, solamente separado a 16 segundos del ganador.

Esa misma casilla tiene Rubio en la clasificación general, en la que tiene una diferencia de 26 segundos del propio Almeida.

Hubo emoción y pelea por todo lo alto en los últimos kilómetros, donde el portugués supo jugar sus bazas por la etapa y un liderato que defenderá en la tercera etapa con 4 segundos de renta sobre Ulissi y Mohoric, quien no pudo heredar el amarillo de su compañero alemán Phil Bauhaus, ganador de la primera etapa.

Publicidad

La jornada se iba a decidir a los postres, pero hubo escapada interesante protagonizada por Stosz, Van der Hoorn. Langeveld, Cullaigh y Stalnov, a los que se unieron a 88 de meta Boaro, Postlberger y Mullen.

Noticias de Egan Bernal de cara a su participación en la Vuelta a España 2021

No podían ir muy lejos, pero algunos quisieron soñar. Los últimos 40 km enceraban la clave de la jornada con tres cotas seguidas, la última de ella con la cima en la propia llegada.

Al comienzo de la primera subida probó suerte el austríaco Postlberger, a 35 de meta, coronando el Kalwaria Paclawska (2a, una subida dura de 2,1 km al 9,2%, donde abrió una pequeña diferencia.

Era el último manotazo del grupo en fuga, antes de que el pelotón se le echara encima. Eso fue lo que hizo el eritreo Biniam Ghirmay (Intermrché), quien alcanzó a Postlberger y coronó en solitario con unos metros de adelanto la Cota de Gruszowa (3a, 3,1 km al 5,9%).

No duró mucho la aventura del joven ciclista africano. El pelotón, reducido a 30 unidades ya no admitía fugas. Restaba la subida no puntuable de Przemysl, la que conducía a meta después de una complicada escalada de 1,5 km al 8%, con tramo del 15,4%.

Publicidad

Se sucedieron los ataques en cadena, una locura de final con latigazos continuos. El Bahrain con Mohoric al frente tomó cartas en el asunto en la zona caliente. Tocaba defender el liderato o cambiarlo de espaldas, pero siempre dentro del equipo. Tan solo restaban 25 corredores en la pelea por la victoria.

El Lotto Soudal se mostró combativo con Filippo Conca al salto, buscando la sorpresa, pero su esfuerzo también resultó estéril. La última subida comenzó con un buen numero de aspirantes. Saltó con fuerza el belga Wellens, con respuesta del portugués Almeida, quien ganó unos metros.

El luso se quería marchar por la etapa, reaccionó Diego Ulissi (UAE), el favorito para la etapa, pero el italiano llegó tarde y no pudo evitar la victoria de Almeida, quien dio la victoria al Deceuninck Quick Step y evitando que fuese a parar a su próximo equipo, la formación emiratí.

Era la segunda victoria profesional para Almeida, que cortó una racha de 17 años sin triunfos portugueses en la ronda polaca.

Este miércoles se disputa la tercera etapa entre Sanok y Rzeszów, la más larga de la presente edición con un recorrido de 226.4 kms. La mitad del recorrido se presenta ondulado y el final se presta incluso para un desenlace al sprint.