El ciclismo está de luto por la trágica muerte de Giuseppe Milone, pupilo de Vincenzo Nibali

Giuseppe Milone perdió la vida tras ser arrollado por un camión mientras entrenada en una carretera cercana a la ciudad italiana de Messina.

Tras el accidente, Giuseppe Milone fue trasladado en helicóptero a un hospital de la zona, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

"Me he despertado con la trágica noticia de la muerte de Giuseppe. El único gesto que puedo hacer para recordarle es correr la etapa con un lazo negro en el brazo para rendirle homenaje una última vez. Ahora es momento para el silencio, todo lo demás no importa. Una vida rota muy joven trae una enorme carga de dolor que nos deja sin palabras. Un abrazo muy grande a la familia de Giuseppe. Descanse en paz", escribió Vincenzo Nibali , quien se encuentra disputando el UAE Tour.

Giuseppe Milone era conocido como el 'Rey del Etna' después de haber completado las seis vertientes del colosal volcán con una bicicleta de montaña, fueron 205 kilómetros y más de 7.000 metros de desnivel que completó en 12 horas y 45 minutos.

