El Critérium del Dauphiné ya tiene listo el recorrido de su primera etapa para el 2022

Etape 1 #Dauphiné 2022



🚩La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel🏁



📏 192 km



🏆 Nombreux seront les prétendants à la 1ère victoire !



🏆 Several riders will be itching for that first victory! pic.twitter.com/2pV2kdGI6Q