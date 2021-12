El Deceuninck-Quick Step cerró el 2021 como el mejor equipo en la clasificación mundial de la UCI

Patrick Lefevere, director general del Deceuninck, equipo número uno de la clasificación mundial de la UCI, se siente "orgulloso" por la temporada de la 'Manada de lobos', con 65 victorias en total, en la que destaca, dentro de un nivel excelso, el título mundial de Alaphilippe, las recuperaciones de Fabio Jakobsen y Remco Evenepoel y las victorias de Mark Cavendish.

“La temporada 2021 no empezó bien con las cancelaciones del Tour Down Under, Vuelta a San Juan y Tour Colombia, pero desde el momento en que comenzamos a competir, ganamos en la Omloop Het Nieuwsblad con Davide Ballerini, la Brujas-De Panne con Sam Bennett, así como el E3 Harelbeke y el Tour de Flandes con Kasper Asgreen", recuerda Lefevere.

Parcela aparte para el francés Julian Alaphilippe, el portador durante la temporada del maillot arcoíris.

"Julian nos dio otro momento fantástico en la Flecha Valona. Obtuvo tres victorias antes del Campeonato del Mundo. Correr con el maillot arcoíris no es fácil, todos se fijan en él y le controlan, y además los rivales han sido muy difíciles, como Van Aert, Van der Poel, Pogacar o Roglic".

Entre los momentos destacados Lefevere subraya las victorias del británico Mark Cavendish, quien "resucitó" cuando se había planteado incluso la retirada.

Publicidad

"Cavendish no iba a hacer el Tour de Bélgica, ni el Tour de Francia, pero con la lesión de Sam Bennett tuvo que intervenir. La forma en que gana y sigue ganando trajo muchas emociones dentro del equipo, pero también de otras personas".

También destaca "las increíbles historias de Fabio Jakobsen y Remco Evenepoel, que regresaron tras graves lesiones.

“Todo el mundo conoce la historia milagrosa de Fabio. Siempre creímos que volvería porque es muy fuerte. El equipo siempre estuvo detrás de él y creo que no se puede expresar con palabras lo que significó verlo ganar de nuevo".

Con Remco, comenta Lefevere, no se podía conocer el alcance de su lesión, y además tuvo que dejar de entrenarse a principios de año, lo cual complicó el proceso.

"En el Giro cometimos el error de ir cargados de expectativas sobre él. Fue una experiencia única y aprendimos mucho de ella. Creo que Remco casi ha vuelto a su antiguo nivel, viendo cómo volvió a ganar y mostrando lo que hizo antes: alejarse del grupo en solitario. Con un buen invierno creo que puede dar un paso más. Sin olvidar que solo cumplirá 22 años en enero".

Al final de esta temporada, el equipo de Patrick Lefevere volvió a terminar en lo más alto de la clasificación UCI.

Publicidad

“Por supuesto que estoy muy orgulloso. Si lo contamos todo juntos, terminamos 151 veces entre los tres primeros en un promedio de 260 días de carrera. Dieciocho de nuestros corredores ganaron una carrera, que es mucho. Esa ha sido siempre mi táctica, funciona y es una de las razones por las que los corredores quieren venir al equipo. Es la clave de nuestro éxito. Pero también el hecho de que nos hayamos llamado 'Manada de Lobos' durante un par de años es algo que realmente se vive dentro del equipo ".

El veterano técnico belga no abandona la idea de ganar una gran vuelta, tal vez con Evenepoel o Alaphilippe.

"Una vuelta grande es impredecible, son 21 días en los que pueden pasar muchas cosas, y necesitas un poco de suerte. El año pasado Almeida, siendo un neo-profesional, vistió de rosa en el Giro durante 15 días y terminó cuarto en la general. Creo que también debería ser posible para otros ciclistas. Somos una familia que trabaja junta para ser los mejores, cada ciclista y miembro del personal es importante y estoy seguro de que lo haremos a tope la próxima temporada ", concluyó.