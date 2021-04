El drama y el dolor de Thibaut Pinot por no poder estar en el Giro de Italia

El francés Thibaut Pinot (Groupama FDJ) anunció este sábado que no participará en el próximo Giro de Italia, del 8 al 30 de mayo, por los problemas físicos que arrastra en su espalda.

"No puedo ocultarlo. No estoy en condiciones de brillar en el Giro. He sufrido inútilmente y no estaré en condiciones de ayuda a mi equipo (...) Los dolores en la espalda me impiden rendir bien", explicó el ciclista, en un comunicado enviado por su equipo.

Pinot, tercero en el Tour 2014 y sexto en la Vuelta 2018, sufrió una caída en el Tour de 2020 de la que todavía no está completamente recuperado.

El escalador (Lure, 30 años) dijo no tener una fecha concreta para su reaparición, aunque aseveró que "se curará" para volver a competir con los mejores.