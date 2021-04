El ciclista francés de 33 años Romain Sicard anunció el punto final a su carrera debido a una anomalía cardíaca.

"No tengo corazón para correr. En efecto, me detectaron una anomalía cardíaca que va a impedirme practicar deporte de alto nivel y continuar con mi carrera como ciclista profesional", indicó Romain Sicard en un comunicado que lleva por título ‘Game Over’.

El escalador del equipo Total Direct Energie participó en siete ediciones del Tour de Francia en trece temporadas en el pelotón profesional.

"Hacia el 1 de febrero me anunciaron que no podía empezar la temporada", precisó Romain Sicard en la web de su equipo el que fuera campeón del Tour del Porvenir de 2009. "Lo peor es cuando estás en una nebulosa y no tienen una respuesta concreta. El pasado martes no recibí buenas noticias. Al menos ya sé qué ocurre ahora", afirmó.

El ciclista francés destacó con un puesto 13 en la general final de la Vuelta a España en 2014 y con la casilla 15 en esa misma carrera un año después.

