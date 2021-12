El futuro de Nairo Quitana, en duda: "Si él se siente bien, podemos hablar sobre su renovación"

Nairo Quintana tuvo una difícil temporada 2021, en la que sufrió molestias físicas que le impidieron demostrar su nivel ciclístico. A pesar de esto, en el Arkéa Samsic, su actual equipo, lo respaldaron con buenas declaraciones por parte de sus directivos y compañeros.

Al ciclista colombiano se le terminará su contrato el próximo año y aún es un misterio si continuará o no en la escuadra francesa. Quintana parece no estar conforme con que el Arkéa siga siendo un equipo de segunda categoría y por tal razón, no pueda competir en la Vuelta a España y en el Giro de Italia.

A propósito de esto, el director del Arkéa Samsic, Emmanuel Hubert, habló sobre la situación del boyacense y dijo: "Veremos cómo va. Si se sienten bien, hablamos. Si este no es el caso, quizás discutiremos menos. Hasta ahora no hemos hablado de nada. Lo haremos bastante temprano en la temporada. Pero es parte de la vida. Pueden dejarnos, podemos reclutar incluso mejor. Hoy no me hago la pregunta porque estoy satisfecho con estos dos pilotos", refiriéndose también al francés Warren Barguil.

En el 2022 sigue existiendo la posibilidades de que la escuadra de Nairo Quintana ascienda a la categoría World Tour, luego de que se hablara sobre la posible salida de algunos conjuntos como el Qhubeka, por problemas económicos.

"Es parte de las ambiciones, nunca lo he negado. Todos deben estar en línea con este proyecto, tanto en términos de corredores, personal y socios. Financieramente y en términos de mano de obra, estamos trabajando en ello. La presión está sobre nosotros para subir, pero también sobre los otros equipos para no bajar. Creo que todo el mundo está al tanto del problema, así que no necesito insistir. Los corredores son los actores, de ellos depende conseguir puntos. Tan pronto como tengamos esta oportunidad, haré todo lo posible para que suceda. Aunque no lo tenga todo bajo control, no estar en ProTour sería un fracaso", agregó Emmanuel Hubert.

Así las cosas, será una incógnita lo que suceda el próximo año para Nairo Quintana y para el Arkéa, que sigue con la ilusión de ser parte de la élite del deporte de las bielas en 2023.