El UAE Team Emirates tiene planeado vacunar contra el coronavirus a todos sus corredores en enero

Mauro Gianetti, director deportivo del UAE Team Emirates, contó que es uno de los 30.000 voluntarios que están probando la vacuna contra el coronavirus de Sinopharm en Abu Dhabi. El mánager espera que todos los corredores de su equipo estén vacunados en enero.

“Soy uno de los 30.000 voluntarios que han probado en Abu Dhabi la nueva vacuna de Sinopharm. Estamos en la fase 3, aún no está autorizado, pero queda poquísimo para que en 2021 se puedan distribuir mil millones de dosis. En enero intentaremos vacunar a todo el equipo, corredores y personal", aseguró Mauro Gianetti en entrevista con La Gazzetta dello Sport.

El director deportivo del UAE Team Emirates dejó claro que “es una vacuna que se suministra en dos dosis. Yo no he tenido ningún efecto secundario. Estoy organizando la concentración de pretemporada en enero en Abu Dhabi y nuestro objetivo será vacunar a todos en ese momento. Ya hemos planificado el programa con el equipo sanitario. Estamos listos para empezar tan pronto como la vacuna sea validada y aprobada por los organismos de regulación. En cualquier caso la vacuna no se impondrá, sino que será una elección personal".

En la nómina del UAE Team Emirates está Tadej Pogacar, campeón del Tour de Francia 2020 , y los colombianos Fernando Gaviria, Juan Sebastián Molano, Camilo Ardila y Cristian Muñoz.

