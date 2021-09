En video: así fue la fuerte caída de Alejandro Valverde, tras su victoria en el Giro de Sicilia

El espa帽ol Alejandro Valverde (Movistar), con ca铆da incluida tras atravesar la l铆nea de meta, volvi贸 a dar una lecci贸n de ciclismo adjudic谩ndose con un ataque cerca de la l铆nea la tercera etapa del Giro de Sicilia disputada entre Termini Imerese y Caronia, de 180 kil贸metros, en la que adem谩s se enfund贸 el maillot de l铆der.

Ca铆da sin consecuencias, pero susto tremendo de Valverde, quien a sus 41 a帽os volvi贸 a demostrar el ciclismo que tiene en las piernas, logrando con autoridad la tercera victoria del a帽o, la 130 de su trayectoria profesional.

Valverde, quien se rompi贸 la clav铆cula en la pasada Vuelta a Espa帽a, se ha recuperado a la perfecci贸n, como demostr贸 alzando los brazos en Sicilia, atacando como en sus mejores momentos en el momento decisivo. Gan贸 con un tiempo de 4h.42.29, por delante del Alesandro Covi (UAE Emirates) y del colombiano Jhonatan Restrepo (Androni).

"Estoy muy contento con la victoria, pero prefiero no ganar y no caerme. Parece que cuando empiezas con las ca铆das no sabes cuando van a venir. Es cierto que hoy salimos para ganar la etapa y lo hemos conseguido. A ver c贸mo duermo y ma帽ana a resistir para ver si puedo llevarme la carrera", dijo Valverde en meta, a煤n con el susto en el cuerpo tras una fea ca铆da.