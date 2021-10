Esteban Chaves despierta envidia con el récord que implantó en las últimas tres temporadas

3 riders finished all their races in the 3 last seasons 馃憞



馃嚝馃嚪 Guillaume Martin (237 race days)

馃嚚馃嚧 Esteban Chaves (188)

馃嚦馃嚤 Mike Teunissen (157)