Eusebio Unzué dio a conocer la razón por la que Nairo Quintana no siguió en Movistar

El mánager del equipo español aseguró que el colombiano “no está con nosotros porque su momento para pelear por las grandes generales pasó”.

"Nos ha dado una solidez buenísima. Allá donde ibas con él sabías que era un hombre con capacidad de obtener resultados. Transmitía tranquilidad, sobre todo cuando la carrera picaba para arriba porque era un gran escalador. Hace unos años marcaba la diferencia en la montaña. La lucha contra el crono le apartó de cosas mayores, pero siempre las estuvo acariciando. No está con nosotros porque creemos que su momento para pelear por las grandes generales pasó, no por otra cosa”, dijo Eusebio Unzué, en entrevista con ‘El Confidencial’.

Por otro lado, el mánager dejó claro que Nairo Quintana fue “un hombre clave, nos ha permitido durante cinco años soñar con una victoria en el Tour. Estuvo en 2013 y 2015 muy cerca de conseguirlo, pero ha tenido la mala suerte de toparse en esta década con Chris Froome”.

Unzué finalizó hablando de la relación que tuvieron Nairo Quintana y Mikel Landa dentro del equipo y aseguró que “rivalidades en Movistar ha habido muchas. Tuvimos la de Induráin y 'Perico' en su momento, también la de 'El Chava' y Olano... a nosotros todo esto nos pasa porque no siempre tenemos un líder claro. Insisto, prefiero que no lo haya. Me gusta jugármela a varias cartas en vez de a una”.

Nairo Quintana, de 29 años, correrá la próxima temporada con los colores del Arkea.