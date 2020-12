Fabio Aru sobre su llegada al Qhubeka-Assos: “aprovecharé para volver a mi mejor nivel”

Fabio Aru se mostró "encantado" con su fichaje por el nuevo Qhubeka-Assos (exNTT), con el que espera a sus 30 años reverdecer laureles y aportar triunfos importantes a la formación sudafricana.

Después de su paso por el UAE Emirates y sin contar con victoria alguna desde 2017, año en que ganó el título nacional y una etapa del Tour de Francia, el ciclista sardo probará suerte en la nueva formación con un contrato de un año.

"Estoy absolutamente encantado de unirme al Team Qhubeka-Assos la próxima temporada y muy agradecido con Douglas Ryder que me dio la bienvenida a su equipo. Cuando surgió la posibilidad de firmar inmediatamente sentí que este era un entorno del que quería formar parte".

Fabio Aru, el ganador de la Vuelta a España 2015 y dos veces podio en el Giro de Italia (tercero en 2014 y segundo en 2015), aportará experiencia para luchar por la clasificación general en diferentes pruebas junto a su compatriota Domenico Pozzovivo.

Después de varios años de ostracismo, Fabio Aru se propone volver a su mejor nivel con su nuevo maillot.

"En los últimos años no he tenido todo el éxito que esperaba, por lo que trataré de aprovechar esta etapa para volver a mi mejor nivel. Me siento capaz de volver de nuevo a los mejores resultados", finalizó.

Publicidad

Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.