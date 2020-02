Fernando Gaviria no estará en el Tour Colombia

El UAE Team Emirates confirmó su nómina para la competencia (11 al 16 de febrero) y se destaca la ausencia del velocista antioqueño.

Fernando Gaviria inició la temporada 2020 con tres victorias en la Vuelta a San Juan y se creía que iba a participar en el Tour Colombia.

Sin embargo, no apareció en la nómina para el Tour Colombia del UAE Team Emirates, que tendrá en la competencia a los colombianos Juan Sebastián Molano, Sergio Henao, Camilo Ardila y Camilo Ardila, al italiano Fabio Aru y al argentino Maximiliano Richeze.

We're thrilled to be back racing at @TourColombiaUCI next week. Here's our lineup: @FabioAru1 #CamiloArdila @sergiohenaoofic #CristianMuñoz @sebasmolano_ @MaxRicheze

Preview: https://t.co/vEjoVPEg5w#UAETeamEmirates #RideTogether #TourColombia2020 pic.twitter.com/bqncVPLRGX

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) February 6, 2020