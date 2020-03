Fernando Gaviria tiene coronavirus, según medio belga

El ciclista colombiano está en cuarentena en Abu Dabi y se encuentra estable. Participaba en el Tour UAE, que fue suspendido por el COVID-19.

Las autoridades de Emiratos confirmaron inicialmente dos positivos en un equipo y luego elevaron los casos a seis: dos rusos, dos italianos, un alemán y un colombiano, que es Fernando Gaviria.

Sin embargo, el diario italiano La Gazzetta dello Sport habló de doce casos relacionados con el Tour UAE, entre ellos cuatro corredores.

En la carrera participaron dos ciclistas colombianos: Fernando Gaviria (Team Emirates) y Hernando Bohórquez (Astana). Este último fue autorizado a salir del país.

Este miércoles, el ciclista ruso Dmitry Strakhov, del equipo Gazprom-RusVelo, reveló que dio positivo de coronavirus en los Emiratos Árabes tras ser sometido por quinta vez al test.

El corredor, de 24 años, afirmó que se encuentra bien de salud, aunque hospitalizado en los Emiratos, donde el 27 de febrero pasado se suspendió el Tour UAE.

Tanto los equipos participantes como miembros de la organización y medios informativos fueron sometidos a cuarentena en sus hoteles durante varios días por el COVID-19.

"Después de pasar el quinto test en el hotel, me han dicho que he dado positivo de coronavirus y tengo que estar en el hospital. Yo no vi los resultados de los análisis. El hospital llevó a cabo nuevos test y tomó muestras de sangre. Estoy a la espera. Me siento bien, sigo todas las medidas de seguridad y confío en que esta situación se resuelva pronto", afirmó el corredor ruso.

