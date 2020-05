Froome aceleró su salida del Ineos por declaraciones de Egan Bernal, según medio francés

En días pasados ya se habían escuchado rumores . Según L’Equipe, un familiar del británico confirmó que no cayeron muy bien las palabras.

"Soy joven y ya gané un Tour de Francia y no, no voy a desperdiciar una oportunidad para ganar otro Tour de Francia". Esas fueron las palabras del escarabajo colombiano que, según la prensa, el ciclista británico tomó en cuenta para buscar otra escuadra.

El joven deportista dejó en claro en la misma charla que iba por un nuevo título y que no estaba para ser gregario: "que me vaya a sacrificar estando a mi 100% no creo que lo vaya a hacer ni yo ni él ni nadie".

No obstante, Egan también mostró que su hambre de más triunfos debe estar acompañadas de madurez: “así sea el último campeón del Tour de Francia, de verdad que no puedo ir al equipo a decirles ‘yo quiero ser el único líder’”.