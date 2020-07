“Fue un poco radical”: Mariana Pajón sobre cancelación del Mundial de BMX

“Se canceló el Mundial de BMX, era algo que nos esperábamos por la dificultad que está pasando todo el mundo con esta pandemia. La prioridad para mi es la salud de las personas y que todos estemos tranquilos”, aseguró Mariana Pajón en un video entregado a la prensa.

Mariana Pajón habló de la cancelación del Mundial de BMX

Sin embargo, la doble campeona olímpica se mostró desconcertada porque si se va a realizar el Supercross en Rock Hill (Estados Unidos) el 6 y 7 de noviembre.

“Fue un poco radical porque hay una competencia en el mismo país, se hace una y la otra no y cancelar el Mundial en pleno ciclo olímpico, no entiendo la organización, pero no hay nada que podamos cambiar”, dijo Mariana Pajón.

Publicidad

El próximo Mundial de BMX tendrá lugar del 17 al 22 de agosto de 2021 en Papendal (Países Bajos), después de los Juegos Olímpicos de Tokio.