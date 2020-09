“Ha sido muy doloroso, tengo todo reventado”, dice Nairo, quien no se rinde en el Tour

Este lunes se cumple la segunda jornada de descanso para los ciclistas en el Tour de Francia. En medio de ese respiro que les permite tomarse un aire después de la etapa 15, Nairo Quintana habló de su situación médica luego de sufrir tres fuertes caídas.

Además, no descarta una alianza de parte de los escarabajos para darle una alegría a Colombia.

“No han sido momentos fáciles, ha sido muy, muy doloroso, pero siempre positivo, positivo, positivo, porque tengo mucha gente que me acompaña, todo un país detrás”, dijo el hijo de Cómbita, Boyacá, que corre para el Arkea.

“Queremos darle la ilusión, que es la misma que tengo, pero finalmente me duele mucho, han sido tres caídas terribles”, recordó, por lo que sus aspiraciones se han visto diezmadas.

“Luego les compartiré fotos de lo que tengo; afortunadamente lo primero que me cubro es la cara y en la cara pues no me ha pasado nada. Tengo las dos rodillas, las dos costillas, los codos, toda la columna de arriba abajo, las caderas, tengo todo reventado, y sobre todo las laceraciones”, describió.

Nairo marcha noveno en la clasificación general, a 5 minutos y 8 segundos del líder, Primoz Roglic.

Publicidad

Vea todo el cubrimiento del Tour de Francia en Noticias Caracol.