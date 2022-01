Ilnur Zakarin 'colgará la bicicleta': anunció que se retirará al final de la temporada 2022

El ruso Ilnur Zakarin (Náberezhnye Chelny, Tartaristán, 32 años), tercero en la Vuelta 2017 y ganador de etapa en Giro y Tour, ha anunciado que la temporada 2022 será la última de su trayectoria como ciclista profesional.

En su cuenta de Instagram, Zakarin, ha comentado las razones de su retirada y se despide asegurando a sus seguidores que este año hará lo posible por colgar la bicicleta logrando buenos resultados.

"Esta será mi última temporada. He sentido el apoyo de los seguidores y eso me ha dado fuerza en estos momentos. Quiero hacer un gran esfuerzo para hacer un buen año sobre la bicicleta", asegura.

Zakarin, con 2 etapas del Giro y 1 del Tour en su palmarés, repasó sus comienzos en el ciclismo y su evolución hasta desembocar en la decisión actual.

"He pensado durante mucho tiempo cómo dar esta noticia. De vez en cuando es importante describir tus sentimientos. Para mí es muy importante. Recuerdo cuando tenía 12 años y vine a la selección. No me dejaron entrenar, pero no me rendí, entonces empecé a entrenarme fuerte, lo que me ayudó a ser ciclista", explica en sus redes.

El ciclista ruso recuerda a su primer entrenador, quien le dijo que conseguiría sus objetivos "con mucho trabajo", un camino que emprendió con su primer equipo, el Vika.

Con su retirada en 2022, Zakarin espera dedicar "más tiempo a la familia, ver crecer a los hijos y hacer otras cosas interesantes".