Ineos dio a conocer el combazo que acompañará a Egan Bernal en el Tour Colombia

El campeón del Tour de Francia será uno de los grandes favoritos al título de la competencia, que se disputará del 11 al 16 de febrero.

La nómina del Ineos para el Tour Colombia estará integrada por los locales Egan Bernal, Iván Sosa, Sebastián Henao y Brandon Rivera, y los ecuatorianos Richard Carapaz y Jhonatan Narváez.

#TourColombia2020 here we come!

We're excited to be lining up with our first-ever all-South American squad. Meet the team:@Eganbernal ('18)@RichardCarapazM @5_henao @NarvaezJho @_brandon_2103 @ivansosacuervo ('19) pic.twitter.com/Yyw4iE4tNb

— Team INEOS (@TeamINEOS) January 29, 2020