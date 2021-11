Jessenia Meneses: “Estar en la pelea en el Giro Rosa con las más fuertes sería un sueño”

Jessenia Meneses logró su primer título como ciclista élite al imponerse en el Tour Femenino 2021. La corredora del Colombia Tierra de Atletas-GW habló con Caracol Sports de su corona y los sueños que tiene para la temporada 2022.

En la general del Tour Femenino, Jessenia Meneses superó a Ana Milena Fagua (Indeportes Boyacá) por 32 segundos y Ana Cristina Sanabria (Colombia Tierra de Atletas-GW) por 46 segundos.

¿Cómo fue este primer título en la categoría élite?

Es mi primer título como ciclista élite, se nos dio desde el primer día en la llegada de Macanal . Hicimos una fuga faltando 15 kilómetros para meta y pude coger el liderato del Tour Femenino. Luego las otras cuatro etapas fueron muy duras, la contrarreloj empezó muy rápido, pero terminó con seis kilómetros muy duros. En las otras etapas había mucha montaña y mucho viento.

Pude mantener la camisa de principio a fin gracias a mis compañeras , las estrategias y que pudimos hacer el reconocimiento de las etapas antes de la carrera, eso nos dio mucha confianza.

¿Cómo ha sido ese proceso para llegar a ese primer título?

El ciclismo es de mucha paciencia, tener disciplina y perseverancia. Uno va madurando, se empieza a conocer más y va evolucionado mucho mejor. También están los entrenadores que planifican muy bien las cosas con un orden y un objetivo, entonces la clave es mantener la calma porque todo en su momento llega.

¿Cómo va el proceso del Colombia Tierra de Atletas con el equipo femenino?

La verdad es que el próximo año vamos a ser continentales y vamos a correr en Europa. Eso es una gran motivación porque yo siempre quise correr en Europa con un equipo de Colombia y es un sueño que se va a hacer realidad. Será más fuerte porque allá el nivel es más duro, pero están la motivación y las ganas.

¿Cómo cree que va a ser esa competencia en Europa contra las mejores del mundo?

Todos sabemos que el nivel de allá es muy alto, pero nosotras contamos con un preparador físico que tiene la experiencia de haber estado allá y nos va a guiar muy bien en los entrenamientos. Yo tuve la experiencia de correr muchas veces en Europa y sé cómo se compite. Hay muchas compañeras que hasta ahora están en el proceso y juntas vamos a aprender y lo vamos a hacer muy bien.

Usted peleó por el título del Mundial junior en 2013 y por un pinchazo al final quedó cuarta, ¿Qué ha cambiado desde ese entonces hasta lograr su primer título élite?

Ya soy más madura, veo las cosas de otra manera, ahora mi cuerpo es más fuerte. Desde ese momento y hasta ahora nunca se me quitaron las ganas de soñar y la ilusión. Siempre he estado con las ganas y esa disciplina que me ha llevado a seguir adelante en el ciclismo y no rendirme.

Cuando gané el Tour Femenino me acordé de ese día que quedé cuarta en el Mundial y solo pensé: ‘ojalá no pinche’, porque también en la Gran Santander estaba peleando y el último día pinché. Solo le pedía a Dios que me acompañara con la suerte.

¿Cuáles son los sueños que tiene en su carrera como ciclista?

Uno es ser campeona de Vuelta a Colombia. El otro correr en Europa con mis compañeras, siempre he querido tener esa experiencia con mi gente.

¿Cuál es su referente y la ciclista a la que le gustaría vencer?

He tenido la oportunidad de correr con todas las duras de Europa, desde mis 18 años he estado compitiendo allá. Me encantaría estar con Annemiek van Vleuten en el final de una etapa y solo estar allá con mi equipo en la pelea en el Giro Rosa (Giro de Italia femenino) con las más fuertes sería un sueño para mí.

¿Cuál es su inspiración cuando está en una carretera en un deporte tan duro como el ciclismo?

He pensado mucho en todo lo que llevo en el ciclismo, en lo duro que he trabajado. Pienso en mi familia, que en este momento está pasando por un momento duro porque a mi mamá le diagnosticaron cáncer. Estoy motivada y con mucha fuerza porque tengo que seguir luchando por mis sueños, porque la vida sigue y para salir adelante.