Jhonatan Restrepo sigue intratable en el Tour de Ruanda: ganó la etapa 6

El ciclista colombiano del Androni se ha impuesto en tres de las seis jornadas que se han disputado en la competencia 2.1 del África Tour.

Jhonatan Restrepo se impuso en la etapa 6 del Tour Ruanda, que se disputó entre Musanze y Muhanga sobre 127 kilómetros, con un tiempo de 3 horas 9 minutos y 32 segundos. Su compatriota Carlos Julián Quintero fue tercero con el mismo tiempo.

