Juan Fernando Calle se vistió como líder de los jóvenes de la Vuelta al Algarve tras la etapa 1

El colombiano de 20 años se destacó en la jornada inaugural de la competencia y subió al podio para recibir la camisa blanca.

Juan Fernando Calle ocupó el puesto 26 en la etapa 1 de la Vuelta a Algarve con el mismo tiempo del ganador, el holandés Fabio Jakobsen. En este grupo principal también llegaron los colombianos Miguel Ángel López, Harold Tejada, Rodrigo Contreras y Nicolás Sáenz en los puestos 79, 80, 90 y 168, respectivamente.

First sprint in Algarve. Win to @FabioJakobsen and team @deceuninck_qst #valgarve2020 pic.twitter.com/JsjkIC1w5b

— Volta ao Algarve (@VAlgarve2020) February 19, 2020