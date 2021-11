Julian Alaphilippe: "Llevar el maillot arcoiris me motiva aún más para el 2022"

El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), doble campeón del Mundo en ruta, señaló tras ser nombrado "Bicicleta de Oro" al mejor corredor francés del año que su motivación para 2022 "es aún más grande por el hecho de llevar durante toda la temporada el maillot arcoiris".

“Estoy muy feliz por el premio y se lo agradezco a todos los que votaron por mí. Tuve una buena temporada, una especial, en la que pude descubrir lo que significa correr con el maillot arcoíris, en mi opinión, el más hermoso del mundo entero. Cada vez que me lo pongo, trato de hacer lo mejor que puedo y me emociona pensar que lo seguiré usando durante otros doce meses. Esto me motiva aún más para el próximo año y los objetivos que tengo ”, dijo Alaphilippe.

Alaphilippe (Saint Amand Montrond, 29 años), fue elegido mejor ciclista francés por tercer año consecutivo, por delante de la ciclista de BTT revelación de la temporada Loana Lecomte, ganadora de la Copa del Mundo, y de Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën).

El doble campeón mundial finalizó la temporada con 4 triunfos, una etapa de la Tirreno Adriático, la Flecha Valona, 1 etapa del Tour de Francia y el Mundial disputado en Flandes. Se convirtió así en el primer francés en ganar dos títulos mundiales consecutivos.