Jumbo-Visma quiere el Tour de Francia y anuncia que irá con Dumoulin, Kruijswijk y Roglic

El equipo neerlandés contará con todas sus estrellas en la ‘Grande Boucle’ con el objetivo de acabar con el reinado del Ineos, del que hace parte Egan Bernal.

Para ganar el Tour de Francia, el equipo Jumbo-Visma anuncia que seguirá contando con su tridente de gala para la cita prevista entre el 29 de agosto y 20 de septiembre, es decir, los neerlandeses Tom Dumoulin y Steven Kruijswijk y el esloveno Primoz Roglic.

"Aún nada es definitivo, pero el gran objetivo del año es ir al Tour e intentar ganarlo. Solo espero que se puedan llevar a cabo los planes que la UCI ha puesto en práctica. Sería fantástico que pudiéramos correr y hacer todas las carreras programadas en el calendario. Para mí, esto es lo más importante", señaló Merijn Zeeman, director deportivo de Jumbo-Visma,

Aunque Dumoulin, que no compite desde el Dauphiné 2019, Kruijswijk y Roglic no se han estrenado en la temporada, el equipo cuenta con ellos junto a Tony Martin, Wout Van Aert, Sepp Kuss, Laurens De Plus y Robert Gesink, una escuadra de gran potencial para el objetivo que persigue.

"Normalmente, no creo que cambie el equipo. Sin embargo, tendremos que ver cómo superan los corredores este período y si están listos para alcanzar su nivel más alto en el Tour".