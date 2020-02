“La carrera pondrá a cada uno en su sitio”: Egan sobre el liderato del Ineos en el Tour de Francia

El ciclista colombiano contó que su principal objetivo de la temporada será defender el título de la ‘Grande Boucle’.

“Siento que la preparación ha sido mucho mejor que en 2019 y va toda enfocada al Tour de Francia, ese va a ser mi primer y único objetivo serio. Las demás carreras van a ir orientadas a esa meta”, aseguró Egan Bernal en entrevista con ‘AS’.

Por otro lado, el ciclista de 23 años habló de compartir el liderato con Chris Froome y Geraint Thomas en el Tour de Francia.

“Los últimos dos años siempre fuimos dos líderes, esta vez serán tres. Pero siempre ha ganado el más fuerte. En 2018 la primera opción era Froome y venció Thomas y el año pasado lo era Thomas y me lo llevé yo. Lo importante será que el equipo nos respalde en las etapas llanas y luego la carrera pondrá a cada uno en su sitio. Personalmente, en este momento, no me preocupa mucho. Sólo puedo enfocarme en lo mío y eso es llegar al cien por cien”, dijo.

Además, el actual campeón del Tour de Francia cree que “Pinot, Roglic, Alaphilippe, Froome y Thomas” serán los principales rivales en la lucha por el título y “merece ganarlo quien mejor se prepare”.

Bernal finalizó contando que quiere estar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero dejó claro que “no voy a penalizar el Tour de Francia por una prueba en la que no soy especialista, aunque me venga bien por el recorrido”.