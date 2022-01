La Clínica Universidad de La Sabana y la nueva actualización del estado de salud de Egan Bernal

Este martes, en Colombia y en el mundo entero siguen atentos a la evolución del estado de salud de Egan Bernal. Y hace poco minutos, la Clínica Universidad de La Sabana dio a conocer una nueva actualización con respecto a la evolución del ciclista colombiano, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones.

"La Clínica Universidad de La Sabana se permite comunicar a la opinión pública que en este momento Egan Bernal Gómez se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo. Al paciente se le ha brindado manejo ventilatorio, hemodinámico e inotrópico, para darle el mejor soporte. Se espera que se pueda ir despertando poco a poco al paciente, para darle la posibilidad de que con todos los volúmenes de líquido que ha necesitado, pueda recuperarse paulatinamente", se consignó en el referido parte médico de la institución.

Publicidad

Igualmente, se espera que en los próximos días el pedalista del Ineos Grenadiers siga bajo revisiones con el fin de seguir su evolución: "Se dará manejo del riesgo de la infección y la contusión pulmonar que tuvo, para llegar a una mejor estabilidad del paciente".

Igualmente, la institución envió un llamado a la comunidad para no difundir contenido no oficial: "Solamente los comunicados oficiales representan a esta institución. Cualquier documento, información o imagen diagnóstica comunicada por otro medio diferente a este, no es oficial".

Publicidad