La razón por la que ciclista del Team Medellín se negó a subir al podio de la Vuelta al Táchira

Óscar Sevilla terminó la Vuelta al Táchira en el segundo puesto de la clasificación general a 2:31 del campeón, el venezolano Roniel Campos. Sin embargo, el español llamó la atención porque no subió al podio.

“Estuve en el podio como una hora esperando, que no había podio, luego que sí, que no había trofeos y luego que sí. Me parece que es una falta de respeto de la organización”, declaró Óscar Sevilla en entrevista con el periodista Luis Fernando Verde.

Además, el ibérico de 44 años se molestó porque lo tenían en “una carpa como de dos metros y había como 50 personas. La verdad que vine porque llevaba mucho tiempo esperando y no había claridad en nada”.

En la Vuelta al Táchira se destacaron los colombianos Danny Osorio, quien finalizó tercero, y Santiago Umba, quien fue campeón de los jóvenes.