La razón por la que el campeón de la Vuelta a Turquía mencionó a Egan Bernal tras lograr el título

José Manuel Díaz (Jaén, 26 años), se mostró exultante en la meta de Kusadasi, donde se consagró como vencedor final de la Vuelta a Turquía, su primer gran éxito profesional desde su debut en el Israel Cycling en 2017.

"Ha sido una etapa muy difícil de controlar, con muchos ataques y tensión permanente. El equipo ha controlado a la perfección. Para mi esta victoria es muy importante para el futuro, una alegría especial, personal y para el Delko", dijo José Manuel Díaz, muy emocionado.

Un corredor que milita en un equipo de segunda división francés que aspira a llegar a lo más alto del World Tour. De momento, el lema es ir "paso a paso".

"Mi carrera comenzó hace 5 años en el Israel, fui paso a paso, pero no exploté mis cualidades el primer año, Luego he ido mejorando poco a poco, y este año he dado un paso más. Estoy muy contento", dijo.

José Manuel Díaz, ganador de la etapa reina, se lleva un recuerdo inolvidable de Turquía.

"No todos no somos como Egan Bernal , que ganó el Tour de Francia con 21 años, yo voy más despacio. De Turquía me llevo un gran recuerdo, un país fantástico, la carrera ha estado muy bien organizada. Siempre tendré el recuerdo de mi primer triunfo en una clasificación general”, finalizó.

