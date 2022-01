"La relación más estable que has tenido", broma a Egan Bernal tras su renovación con el Ineos

En los 煤ltimos d铆as se conoci贸 oficialmente la renovaci贸n de Egan Bernal con su equipo Ineos Grenadiers, hasta el 2026. Una apuesta por parte de los brit谩nicos por el colombiano, en quien conf铆an para batir a Primoz Roglic y Tadej Pogacar, en las Grandes Vueltas del ciclismo mundial.

La noticia sobre la extensi贸n del v铆nculo del pedalista de Zipaquir谩 caus贸 revuelo dentro del pelot贸n del deporte de las bielas, al ser un contrato con tanta duraci贸n.

Sobre el tema, el deportista realiz贸 una publicaci贸n en su Instagram, agradeciendo su continuidad con los brit谩nicos: 鈥淗oy me siento feliz, he hecho m谩s de lo que una vez so帽茅. Gan茅 un Tour De Francia y un Giro De Italia Ac谩, y ac谩 me quedo鈥, escribi贸 en sus redes.

Sin embargo, uno de los comentarios en dicho 鈥榩ost鈥 resalt贸 entre los dem谩s y fue el realizado por Camilo Castiblanco, quien 煤ltimamente ha compartido entrenamientos con Bernal.

鈥淟a relaci贸n m谩s estable que has tenido te felicito beb茅鈥, haciendo relaci贸n a las rupturas sentimentales que ha tenido Egan en los 煤ltimos a帽os, la m谩s reciente con 鈥楳afe Motas鈥.

Sin embargo, el actual campe贸n del Giro de Italia no se dej贸 鈥榚char tierra鈥 y le respondi贸, en tono de broma: 鈥減ero al menos yo no tengo un divorcio encima y yo si fui a firmar los papeles a la notar铆a y no me haga hablar m谩s鈥.

A esto, los seguidores de Egan Bernal reaccionaron con risas y algunos tambi茅n tuvieron unas respuestas ingeniosas.