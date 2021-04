Lance Armstrong fue acusado de nueva trampa: “No fue la EPO la que marcó la diferencia”

Lance Armstrong fue acusado de una nueva trampa, la cual habría utilizado para ganar el Tour de Francia desde 1999 hasta 2005. Jean-Pierre Verdy, antiguo jefe de la Agencia Antidopaje Francesa, aseguró que el estadounidense usaba un motor en su bicicleta.

“Lance Armstrong es la mejor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se sustentan en algo... también creo que tenía un motor en la bicicleta”, dijo Jean-Pierre Verdy en entrevista con Le Parisien.

Jean-Pierre Verdy dice que en “una etapa de montaña dejó a todo el mundo en el suelo. Al final de la etapa, llamo a todos los especialistas que conozco y no entienden cómo es posible su rendimiento, incluso con EPO”.

El antiguo jefe de la Agencia Antidopaje Francesa finalizó diciendo que “algo andaba mal y todos los especialistas me decían lo mismo. Sin embargo, eran personas del medio, quienes conocían bien la carrera. No fue la EPO la que marcó la diferencia”.

