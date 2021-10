Leonardo Páez no podrá defender su título Mundial de ciclomontañismo. El colombiano era bicampeón de la prueba de maratón.

“Con el corazón partido tomé la decisión junto a mi equipo el Team Giant LIV Polimedical de no correr el Mundial. Es una decisión extremamente sufrida porque hice muchísimos sacrificios para llegar aquí, y me sentía al top de mi forma física, mucho más en forma de como corrí los dos mundiales pasados”, dijo Leonardo Páez en su cuenta de Instagram.

Leonardo Páez sufrió una fractura en la mano izquierda durante un entrenamiento para el Mundial de ciclomontañismo que se disputará este sábado en Italia.

“Lamentablemente no hay nada que hacer, la fractura es demasiado dolorosa y no me permite estar en bici de manera segura. Lo siento mucho no poder tener la oportunidad de defender mi amada camiseta”, reveló el colombiano.

Leonardo Páez, de 39 años, había sido campeón mundial de maratón del ciclomontañismo en 2019 y 2020.