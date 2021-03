Miguel 'Supermán' López, inspiración para el trazado de Vuelta a España 2021

La “Vuelta de las catedrales”, como se denomina a la edición de 2021 de la Vuelta a España , porque comienza en Burgos y concluye en Santiago, se cerrará con una “emboscada” en la penúltima etapa, inspirada en el ataque que protagonizó el colombiano Miguel Ángel "Supermán" López en el pasado Tour de Francia .

“Aquí se le puede dar la vuelta a la carrera, es una emboscada de las buenas porque no hay descanso”, advirtió el exciclista Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia 2006.

En septiembre de 2020, “Superman” López, que esta temporada viste los colores del Movistar, se exhibió en la carrera francesa con un temerario ataque y una explosiva subida al col de La Loze. A Pereiro le maravilló aquella etapa, y encontró en la carretera de su Mos natal un circuito parecido para “destrozar” las piernas de los favoritos de la Vuelta 2021.

“En los últimos 50 kilómetros no hay un metro llano, es imposible recuperar si has perdido a tu equipo”, dijo, sonriendo, el ciclista gallego, que quiso homenajear a todos aquellos amigos que le acompañaban por esas exigentes carreteras en sus años de profesional:

“Es un guiño para mi pandilla, de los 500.000 kilómetros que he hecho en bicicleta, más de la mitad fueron por ahí”.

Pereiro recordó la exhibición del colombiano, entonces corredor del Astana, y busca emular aquel “cuerpo a cuerpo, una lucha de uno contra uno de los mejores” antes de la etapa cronometrada entre Padrón y Santiago de Compostela, un rompepiernas que, todos coinciden, será decisiva.

“Con una crono en el último siempre hay ese margen de sorpresa, sobre todo porque se vienen de etapas muy exigentes”, comentó el gallego Carlos Canal, que participará en esta edición con el Burgos BH.