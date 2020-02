“Nairo no ha perdido la explosión, es un luchador y ambicioso”: Eusebio Unzué

El mánager del Movistar volvió a elogiar al colombiano y reveló la razón por la que el ‘escarabajo’ dejó al equipo español.

"No, no, no ha perdido la explosión. Una de sus muchas virtudes es que es un peleador nato, un inconformista por naturaleza. Un luchador y ambicioso, eso no ha cambiado. Solo que cuando no acompañan los resultados se pierde la confianza”, aseguró Eusebio Unzué sobre Nairo Quintana en entrevista con ‘El Espectador’.

Por otro lado, el mánager de la escuadra telefónica dejó claro que Nairo se marchó del Movistar porque “era bueno para su cabeza un aire fresco y liberarse. Era bueno para él, también para nosotros sin olvidar y ser agradecidos por todo lo que hizo”.

Nairo Quintana, de 30 años, empezó la temporada 2020 mostrando un gran nivel, que le permitió lograr el título del Tour de la Provence.